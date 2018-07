Poolbiljarter Feijen prolongeert titel op EK in Veldhoven

Geen kroegpraat tijdens EK Pool in Veldhoven

19 juli VELDHOVEN - ,,Hij raakt ‘m net te dik. Jammer”, verzucht bondscoach Hugo Duivenvoorden donderdagochtend in conferentiecentrum Koningshof. Geconcentreerd aanschouwt hij zijn pupil Yannick Pongers (13) uit Veldhoven, die is verwikkeld in een spannend potje Straight pool.