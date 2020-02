Primeur voor mogulskiester Berghuis (18) uit Mierlo: eerste Europa Cup-zege

Yara Kastelijn gaat dit weekeinde gewoon crossen, ‘wel met een stevig korset’

7 februari Yara Kastelijn gaat zaterdag van start in de Krawatencross van het Vlaamse dorp Lille. Ook is de Europese kampioene uit Neerkant vastberaden om de dag erop in Merksplas de Aardbeiencross te rijden. ,,Ik wil heel graag mijn klassementen verdedigen", laat ze via de persman van haar ploeg 777 weten.