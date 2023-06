Profronde van Luyksgestel begroet een hulk, een opa én een topsprinter

Wie maandag naar Luyksgestel komt, kan de taaie spieren van ‘opa’ Jos van Emden zien malen. De kersverse nationaal kampioen tijdrijden is een van de drie absolute trekpleisters van de profronde, waar ook Harrie Lavreysen in een uniek onderdeel meerijdt. Én in extremis ook nog Olav Kooij.

LUYKSGESTEL - Als het om wielrennen gaat, durven ze in Luyksgestel te dromen. Bauke Mollema vrij? Of Olav Kooij misschien? Nee heb je en ja kun je krijgen, is het motto van de organisatie van een van de grootste koersen van Zuid-Nederland. Een belletje is gauw gepleegd en als de coureurs niet kunnen komen, is het niet anders. Dan wordt er doorgeschakeld en tóch geproost op het deelnemersveld dat wel bij elkaar is verzameld.

De jaarlijkse wielerronde drijft op ambitie waarbij niemand los van de grond komt. Om de vijf jaar ondergaat de ronde van Luyksgestel een flinke gedaanteverwisseling en verandert het evenement in een profkoers. Geen rondjes om de kerk voor amateurs, met punten voor de leidersprijs voor het huis van kapper ‘Borrie’. Nee, beroepsrenners alom in het Kempendorp, dat dan echt even het hart van de nationale wielersport vormt. De vier jaar daarna? Dan is ‘Luyksgestel’ een onmisbare koers voor elke topamateur, omdat er traditiegetrouw goed te verdienen is en kneiterhard gereden wordt. De organisatie spaart dan wat centen uit, die in jaar vijf weer deels naar een profevenement gaan.

In spanning

Organisator Wil Bellemakers zat gisteravond laat nog in spanning. Komt Kooij maandag misschien alsnog? Gisteravond kreeg hij na zware onderhandeling een ja-woord. Mollema staat maandag zeker niet aan de startlijn in zijn ronde, maar ‘Luyksgestel’ heeft het in ieder geval geprobeerd. Er zijn naast Kooij genoeg andere sterren die het jaarlijkse wielerfestijn wel bevolken, met kersvers nationaal kampioen tijdrijden Jos van Emden (38) als een van de trekpleisters.

,,Geweldig wat hij afgelopen week heeft laten zien”, vindt Bellemakers, die het prachtig vindt dat Van Emden na een lange carrière nog altijd topprijzen kan pakken. ,,Ten opzichte van vijf jaar geleden is de organisatie van onze wedstrijd wat chaotischer, omdat wielrenners ook steeds meer begeleiders en coaches krijgen. Desondanks kan hun programma in een paar dagen zomaar veranderen, zo blijkt. Vroeger was het wat makkelijker om ze te benaderen.”

Sprintfestijn

Andere favorieten voor de koers in Luyksgestel? Bellemakers tipt Arvid de Kleijn, Taco van den Hoorn en Boy van Poppel. Maar hij wil ook nog stilstaan bij dorpsgenoot Harrie Lavreysen, de meervoudig olympisch kampioen die in een speciaal voor hem georganiseerde Sprint Cup door Luyksgestel raast. De 26-jarige vedette van het baanwielrennen wilde graag meewerken aan een sprintfestijn in zijn eigen dorp. Bellemakers is er dolblij mee. ,,Wat Harrie op zijn leeftijd allemaal al heeft gepresteerd, is ongelooflijk en uitzonderlijk tegelijk. Hij is van absolute wereldklasse en tegelijkertijd gewoon een van de onzen. Het werd tijd dat we daar met een eigen onderdeel voor hem in onze ronde eens bij zouden stilstaan.”