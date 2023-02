PSV Vrouwen laat Ajax in slotminuut glippen

Vincent Janssen maakt naam als topscorer van België: ‘Hij is echt een van de beste spelers in de competitie’

Vincent Janssen blijft maar imponeren in de Belgische competitie. De Ossenaar van Royal Antwerp FC scoorde dit weekend twee keer in het duel met Standard Luik en is topscorer bij onze zuiderburen. Ze lopen daarom met hem weg in België. ,,Janssen is met veel vertrouwen teruggekomen van het WK.”

23 januari