PSV waterpolo heeft geen cent te makken, maar wel een mooie (?) toekomst

De waterpoloers van PSV beginnen vanavond aan een nieuw eredivisieseizoen. Na een zwaar vorig jaar, zijn er weer luchtpuntjes in Eindhoven. ,,Er liggen elke training dertig gretige spelers in het bad.”

Tranen met tuiten huilde waterpoloclub PSV een jaar geleden. Geen geld voor versterkingen en de driekoppige technische staf van het eerste mannenteam stapte op. De eredivisionist leek op weg naar een zekere degradatie. Tot overmaat van ramp werd de coach van het tweede ontslagen. Maar tegen de verwachtingen in, handhaafde PSV zich in de hoogste klasse. De ploeg streeft dit seizoen zelfs naar plaatsing voor de play-offs. De competitie begint voor PSV vanavond met een uitwedstrijd tegen De Ham. En passant promoveerde het tweede afgelopen seizoen naar de reserve-eredivisie en het derde, een jeugdploeg, speelt een klasse daaronder.

Coach Sebastiaan Brands (25) verving vorig jaar clubicoon Ronald Lindhout, die problemen had met de instelling van een aantal spelers en met de door de club ingeslagen weg. Die weg was financieel gezien een zandpad. Maar toenmalig voorzitter Marcel Brands, vader van, weigerde te asfalteren zonder ervoor te kunnen betalen. Brands sr. stopte overigens om persoonlijke redenen als voorzitter. Bas Metselaar is momenteel als interim-preses werkzaam bij PSV. Brands jr. wordt geassisteerd door Ben van Lieshout. ,,Een pensionado uit Deurne”, zegt de hoofdcoach met een lach. ,,Ben is een klankbord voor mij en hij steekt er veel tijd in.”

Wat minder is: Julian van Oorschodt vertrok naar Australië en talent Alain van de Bovenkamp speelt ook niet meer voor PSV. ,,Maar Rick Mathijssen is terug van Njord”, zegt Brands. ,,Met zijn ervaring kan-ie een sturende rol gaan vervullen.” Njord speelt twee niveautjes lager dan PSV. Het blijft even afwachten of Mathijssen fit genoeg wordt voor de eredivisie.

Sterspeler blijft

En wat van levensbelang is: keeper Tomo Bujas (33) is gebleven. Hij kwam er vorig jaar halverwege het seizoen bij. De weergaloze Kroaat pakte punten voor de Eindhovense ploeg. ,,We zochten naar een mogelijkheid om samen verder te kunnen”, zegt Bujas, die met vrouw en kind in Duitsland woont. ,,Ik werk tegenwoordig in Nederland. En er is een kamer voor mij geregeld, zodat ik twee, drie keer in de week na de training kan blijven slapen.”

Hoewel er nauwelijks versterkingen bij zijn gekomen, straalt PSV weer wat positiefs uit. Er zit structuur in de club. De mannen van het tweede moeten aan de bak in de sterke reserve-eredivisie. ,,Er liggen elke training dertig gretige spelers in het bad”, besluit Brands. ,,Dat zegt wat.”