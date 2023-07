PSV zet op de achtergrond stappen voor de vrouwen

Op het veld is het misschien niet direct zichtbaar, maar achter de schermen blijft PSV druk in de weer met het verder professionaliseren van de vrouwentak. Dit is de stand van zaken in de opstartfase van seizoen 2023-2024.

Het wachten is nog op een nieuwe trainer voor de voetbalsters van PSV. Binnenkort wordt in dit dossier witte rook verwacht. Interim-coach Ben van Dael draait het eerste trainingsblok van drie weken. ,,Ik mag de nieuwkomers in de spelersgroep en staf de weg wijzen en zorgen dat de speelsters fit worden. We hebben nu nog een week, daarna twee weken rust en dan begint de echte voorbereiding”, zegt de 58-jarige Limburger, die na het vertrek van Rick de Rooij niet voor het hoofdtrainerschap wilde gaan. ,,Ik ben vorig seizoen met plezier assistent geweest en dat zal ik straks weer met plezier doen.”

In het Jan Louwers Stadion won PSV het eerste oefenduel van het seizoen met 0-2 van nationaal amateurkampioen FC Eindhoven. Maxime Snellenberg scoorde voor rust, Fleur Stoit daarna. Van Dael kon zaterdagmiddag niet beschikken over de geblesseerden Joëlle Smits, Laura Strik, Nadia Coolen en Emmeke Henschen en de vijf talenten die met Oranje O19 het EK spelen. Aanwinsten Nina Nijstad en Naomi Piqué waren wel van de partij.

Er zijn best veel speelsters weggegaan en we hebben er bewust voor gekozen om met een kleinere selectie te gaan werken Ben van Dael (58), interim-coach PSV Vrouwen

Van Dael: ,,Je hebt het club-DNA en daar gooit elke trainer zijn eigen sausje overheen. Natuurlijk heb ik andere details, waarvan ik er een hoop vorig jaar al heb aangegeven. Maar met een andere selectie heb je ook te maken met andere kwaliteiten, qua plussen en minnen. Er zijn best veel speelsters weggegaan en we hebben er bewust voor gekozen om met een kleinere selectie te gaan werken. Voor talenten van Jong PSV is er zo altijd ruimte om mee te trainen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Interim-coach Ben van Dael van PSV. © DCI Media

In de basis staat er prima groep, die wel (nog) wat diepte mist. De sportieve verwachtingen worden dan ook wat getemperd, al komen er mogelijk nog wat versterkingen bij. PSV is aan het bouwen en maakt in de organisatie grote stappen die daarna ook op het veld moeten volgen.

Maud Roetgering technisch manager

Het kader is deze zomer verder geprofessionaliseerd. In een nieuwe functie van technisch manager gaat Maud Roetgering, 30 jaar en oud-aanvoerster van FC Twente, zich bekommeren om voetbaltechnisch beleid, scouting, jeugdopleiding en spelerscontracten en op die vlakken manager vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers aanvullen en ontlasten. In de staf is Robin Joostens de nieuwe mental coach en is met Merel Mastenbroek ook een video-analist aan boord.

Nieuwe cao

Daarnaast is de collectieve arbeidsovereenkomst verlengd tot de zomer van 2026. De nieuwe cao is ondertekend door PSV, ProProf en VVCS en komt in grote lijnen overeen met de voorwaarden die de mannelijke spelers bij PSV hebben. Zo worden vanaf 2024 alle spelerscontracten op full-profniveau afgesloten. De vrouwentak behoort sinds zijn aanstelling tot het portfolio van directeur voetbalzaken Earnest Stewart.

Aansprekend oefenprogramma

Met OTTO Work Force heeft PSV voor de komende drie seizoenen een nieuwe sponsor op het vrouwenshirt onder het rugnummer. Tot slot staat er een aansprekend oefenprogramma tegen buitenlandse clubs. Vrijdag speelt PSV op De Herdgang tegen Anderlecht. In het tweede blok volgen nog testwedstrijden tegen KRC Genk, Paris Saint-Germain, MSV Duisburg, RC Lens en VfL Wolfsburg. De Azerion Vrouwen Eredivisie begint op 8 september.

Basis PSV: Bastiaen; Nijstad, Hendriks, Koeleman, Bross; Kaagman, Worm, Dessing; Hulswit, Snellenberg, Ripa. Invalsters: Alkemade, Verheijen, Stoit, Piqué, Janssen, E. Smits, Chibani, Boussatta, Derks.

Volledig scherm Nieuwkomer Nina Nijstad aan de bal voor PSV in de Lichtstadderby bij de vrouwen. © DCI Media