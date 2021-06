Racende DJ Niels Koster van Frequencerz naar podium bij NK Karten: ‘Hier kan ik mijn passie in kwijt’

Jarenlang al reist Niels Koster van hardstyleduo Frequencerz de wereld over voor de muziek. Afgelopen weekend stond hij niet op Defcon, Climax of Tomorrowland, maar voor het eerst op een ander podium, en wel dat van het NK van Chrono Karting. Op de Landsard in Eindhoven snelde de 35-jarige karter uit Best naar de tweede plaats in de KZ2+ klasse.

Dat Koster nu een opmars in de kartsport heeft kunnen maken, heeft deels met corona te maken. DJ’s konden lange tijd nauwelijks optreden en zo was er meer tijd om te trainen. De karter uit Best sloot zich aan bij het team van Joey Hanssen Racing en van wie kun je het vak beter leren dan van een voormalig wereldkampioen. Nieuw in de kartsport is Koster niet, want hij reed in een ver verleden al in de 100cc, maar in verband met een tekort aan budget, school en werk kwam zijn hobby stil te liggen. Een andere hobby, de muziek, nam zijn leven over. Zo zeer dat het werk werd.

Uitbouwen

,,Een paar jaar geleden heb ik Joey leren kennen op een festival. Hij zei ‘ga een keer mee karten’. Dan heb je de beste spullen en ben je gelijk verkocht natuurlijk. Eind 2019 heb ik een kart aangeschaft en in Genk mocht ik direct meerijden. Joey zei ‘die jongen haalt het wel’. In de regen werd ik zesde, terwijl ik nog nooit in de regen had gereden. Ik vond het vet en wilde blijven karten. We hebben het uitgebouwd, zijn blijven trainen en nu is het goed te combineren met mijn werk.”

Trainen moet hij zeker voor de zware schakelklasse. ,,Ik had nooit verwacht dat dit zo zwaar zou zijn. Je zou zeggen ‘zitten en rijden’, maar met het schakelen erbij is het echt zwaar. Ik vind het het mooiste dat er is. In Mariembourg merkte ik dat ik fysiek nog te kort kwam. Normaal ben ik heel fanatiek met sporten, maar in coronatijd had ik minder werk en de sportscholen waren dicht. Vanaf het moment dat de sportscholen weer open gingen, ben ik direct twee keer per dag gaan trainen.”

Passie

De heropening van de cafés, discotheken en festivals heeft gevolgen voor zijn hobby karten. ,,De volgende race in juli is een dubbele race in Spa, maar op de zaterdag heb ik twee boekingen waarvan eentje in Groningen. Dan zou ik alleen kunnen rijden als iemand me kan sponsoren met een helikopter. De zondag in Spa ben ik er sowieso wel bij. Vorig jaar stond ik een keer om 3:00 uur nog te draaien en was ik niet veel later om 8:00 uur weer op de kartbaan. Dat is het ritme van een DJ en ik denk dat het goed te combineren is. Alleen als we in Azië draaien, wordt het lastig natuurlijk. Muziek was altijd mijn hobby, maar dat is werk geworden en met karten heb ik echt weer een hobby gevonden waar ik mijn passie in kwijt kan. De telefoon blijft de hele dag in de bus liggen. Ongedwongen en lekker rijden. We racen hard, maar het biertje na afloop en de gezelligheid vind ik even belangrijk.”