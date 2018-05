RC Eindhoven komt op laatste speeldag net tekort voor titel

Terwijl Maraboes afgelopen weekend al uitgespeeld was, kwam RC Eindhoven donderdag voor het laatst in actie. De opdracht tegen Tarantula was duidelijk: zes punten halen. Ondanks de overwinning komt RC Eindhoven dus net een punt tekort. ,,We waren echt gebrand om hier dik te winnen en de promotie te pakken, maar dat is helaas net niet gelukt”, vertelt RC Eindhoven-captain Wessel Hofman. ,,Twee weken geleden speelden we tegen Oisterwijk Oysters 2 met 27-27 gelijk. Dat is in het rugby vrij uniek. Daar lopen we nu het kampioenschap door mis.”