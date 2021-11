‘Regelneef’ Rob van der Linden draagt handballers Apollo

Rob van der Linden (26) heeft een belangrijke rol in het vaandelteam van Apollo. De geboren Eindhovenaar verzorgt de opbouw, en hij schiet er regelmatig eentje in. ,,Een dragende speler”, zegt Frank Kolen, die samen met Wim Pluym Apollo coacht. Hun ploeg speelt zaterdag in eigen hal gelijk tegen Ha-Stu: 33-33 (18-17). Een prima resultaat, want de Nijmeegse studentenploeg is een promotiekandidaat. ,,Dat wij in de eerste divisie spelen, komt voor een behoorlijk deel door Rob.”