Reiner Staats keert terug naar Kemphanen na avontuur bij Trappers

FC Eindhoven Zaalvoet­bal heeft selectie rond: doelman Kuijk gaat concurren­tie aan met Grimmelius

8:16 Op het scheiden van de markt wist FC Eindhoven nog drie spelers aan de selectie toe te voegen. De meest opvallende naam is die van doelman Manuel Kuijk. De goalie is afkomstig van ’t Knooppunt waar hij in het seizoen 2016-2017 werd uitgeroepen tot de beste keeper van Nederland.