Rentree voor Nuenenaar Van Ballegooijen in ELE Rally: ‘Gassen met een oude dame’

Bax herovert leiding in WK-klassement na crash concurrent

19 mei Etienne Bax is de nieuwe koploper in de strijd om het WK zijspancross. De stuurman uit Bergeijk won zondag de Grand Prix van Oekraïne en nam daardoor de leiding in het klassement over van het duo Vanluchene/Van den Bogaart, dat in de eerste heat crashte op het wasbord.