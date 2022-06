Riq de Wit heeft even goed kunnen knallen: ‘Tijd doet er minder toe, wedstrijdritme het belangrijkste’

Verschillende keren moesten de toeschouwers maandag in Tilburg de paraplu’s tevoorschijn halen vanwege meerdere buien die overtrokken. ,,Het waren niet de beste omstandigheden”, beaamde Riq de Wit. Dat had invloed op de tijden. ,,Toch ben ik tevreden.” In de series liep hij 10,63 en 10,65 seconden in de finale. ,,Die finale was mijn derde race van de dag. Ik was een beetje vermoeid, maar ik zat er weer goed bij.”

De Ier Israel Olatunde was de snelste in 10,38. De Wit zat kort achter Solomon Bockarie en de Ier Joseph Olalekan Ojewumi, die respectievelijk 10,58 en 10,63 liepen. ,,Ik ben tevreden over mijn tijd gezien de omstandigheden, het lopen zelf en het verschil met de andere deelnemers. Ik heb even goed kunnen knallen. Wedstrijdritme opdoen is voor mij het belangrijkste, de tijd doet er minder toe.”

Blessure

Tijdens het indoorseizoen liep de 20-jarige Eindhovenaar een blessure op. ,,Daarom heb ik niet veel op snelheid kunnen trainen. Nu merk ik dat ik stapjes zet. Het is goed om wedstrijden op snelheid te lopen. Dat was even wennen. Ik had soms het gevoel mijn benen niet bij te kunnen houden. De timing is belangrijk.”

Voor de 100 meter deed De Wit mee aan de 200 meter. Daarop werd hij derde met een tijd van 21,59. Die afstand werd gewonnen door de Brit Thomas Somers. De Wit ziet nog wel een aantal verbeterpunten. ,,Ik ben niet snel tevreden. Het laatste stuk op de 200 meter moet beter. Ook moet ik op beide afstanden na de start beter doortrekken.”

Topsport

De Eindhovenaar begon rond zijn vierde, vijfde met atletiek. ,,Maar sinds drie jaar is het topsport. Ik train zeven keer in de week, op maandag en woensdag train ik twee keer op een dag.” Daarnaast heeft hij zijn tweede jaar van zijn opleiding Sportkunde bijna afgerond. Om te ontspannen probeert hij zijn rust te pakken. ,,Dan kijk ik een serie of ik lees Manga, dat zijn Japanse stripboeken. Mijn coach adviseert me om soms helemaal niet naar een beeldscherm te kijken, even echt tot rust te komen.”

Voor De Wit was de T-Meeting een mooie prikkel op weg naar het NK later deze maand. ,,Dan moet ik vijf races in twee dagen lopen en het laten zien. Ik wil op zowel de 100 als de 200 meter voor de medailles gaan.”