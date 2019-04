Robbert de Greef mocht er het maximale niet meer uithalen

Voetbal­sters FC Twente winnen in blessure­tijd van PSV en pakken landstitel

26 april FC Twente is de nieuwe landskampioen in het vrouwenvoetbal. De ploeg van coach Tommy Stroot won vrijdagavond in Eindhoven in blessuretijd met 2-3 van PSV, terwijl Ajax thuis tegen ADO Den Haag punten liet liggen: 1-1. Op de laatste speeldag kunnen PSV en Ajax daardoor Twente niet meer passeren op de ranglijst van de kampioenspoule. Het is na 2011, 2013, 2014, 2015 en 2016 de zesde landstitel voor FC Twente.