Robbie Bax wint GP Lommel, broer Etienne behoudt WK-leiding

Handbal­lers PSV promoveren naar eredivisie: ‘Ons doel is om een blijvertje te worden’

De handballers van PSV komen volgend seizoen uit in de eredivisie. De Eindhovense formatie eindigde dit seizoen in de eerste divisie als tweede achter kampioen Berdos. PSV neemt in de eredivisie de plek in van GHV uit Goirle dat zich heeft teruggetrokken.

8 juni