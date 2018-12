Robbie Hageman stapt na zeldzame nederlaag over naar andere gewichtsklasse

Hageman heeft dat besluit genomen na zijn nederlaag tegen Dmitry Menshiko v tijdens het afgelopen gala van Glory in Ahoy. ,,De stap naar de -77 kilogram-klasse is geen succes geweest voor mij. Qua techniek was het geen probleem, maar qua kracht heb ik het verschil wel gemerkt”, zei Hageman, die al in de eerste ronde verloor van zijn Russische opponent. Hij ging twee keer naar de grond en verloor uiteindelijk met een technische knock-out.

Oude klasse

Het was Hagemans eerste nederlaag in 2,5 jaar tijd. Hij was wereldkampioen bij Enfusion en Kombat League, twee kleinere bonden, en tekende in juli van dit jaar een contract bij Glory.. De fanatieke PSV-supporter won direct zijn eerste partij, nota bene in de Johan Cruijff Arena. Maar in Ahoy ging het dus mis. ,,Het is misschien beter voor me om in mijn oude klasse te blijven vechten”, zei The Rabbit toen al. Dat gaat hij nu dus ook doen.