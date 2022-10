Roland Dost heeft een mooie droom bij Rosolo: ‘Die kans heb ik met beide handen aangegrepen’

Meegenomen naar Be Quick

Het frappante is dat in zijn geval horeca en korfbal in elkaars verlengde liggen. Dost: „Bij Van der Valk in Nuland was ik manager. Het toeval wilde dat enkele speelsters van Be Quick, onder wie Nina van Baast en Demi Pennings, op dezelfde locatie werkten. Dat vond ik bijzonder interessant. Tot m’n zeventiende heb ik namelijk gekorfbald bij Rust Roest in Eindhoven. De dames hebben me meegenomen naar Be Quick, waar ik langzaam maar zeker het trainersvak ben ingerold. Ik ben vier jaar assistent bij het eerste geweest, de laatste twee jaar ook hoofdverantwoordelijke voor het tweede team. Ik heb toen diverse successen mogen meemaken.”