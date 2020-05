‘Rolls Royce’ Verstraaten verkiest South Shields boven Sunderland AFC: ‘Het heeft wel even geduurd’

Verstraaten studeert aan de universiteit van Durham en combineert dat met voetballen op het zevende niveau in Engeland. Bij South Shields viel hij dermate op dat het grote Sunderland AFC hem in het vizier kreeg; Verstraaten werd uitgenodigd voor een stage en speelde ook nog een oefenwedstrijd met het onder 23-team tegen Liverpool onder 23. ,,Een halfjaar geleden voetbalde ik nog bij Geldrop en nu was ik bij Sunderland op proef... Bijzonder, ja”, zei Verstraaten eerder. ,,Ik ben realistisch, maar tijdens die proefstage merkte ik dat ik meeging in het niveau.” De trainer van South Shields noemde hem in de media ook niet voor niets een ‘Rolls Royce’ van een verdediger.

Gooi naar de titel

De onderhandelingen met Sunderland liepen een tijdje, volgens Engelse media zou Verstraaten in het nieuwe seizoen aan kunnen sluiten bij het onder 23-team van de Black Cats, maar Verstraaten maakte een andere keuze en zette zijn krabbel onder een contract bij South Shields. ,,Het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat South Shields in deze rare tijd vertrouwen in mij heeft. Dat we geen kampioen werden, was teleurstellend voor de hele club, maar ik heb het gevoel dat we erg gemotiveerd zijn om het volgend seizoen goed te maken”, stelt de voormalig verdediger van onder meer PSV (jeugd) en FC Eindhoven, op de clubwebsite van South Shields FC.