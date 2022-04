Ronde van Gerwen een garantie voor spektakel: ‘Hier komen de echte coureurs, sportmannen die respect verdienen’

Coureur Jasper de Laat is een van de 147 namen (!) op het lijstje deelnemers aan de wielerronde van Gerwen, die traditiegetrouw wordt verreden op paasmaandag. ,,We mogen weer los en kunnen er weer invliegen”, constateert de 28-jarige regionale vedette met genoegen.

De Tilburger is tegenwoordig ook een beetje Zuidoost-Brabander, want zijn vriendin woont in Son en de racefiets staat dus regelmatig aan de noordkant van Eindhoven. ,,De afgelopen twee jaar heb ik toch nog iets meer dan veertig koersen gereden. Zeker vorig jaar was er al wat weer mogelijk, maar nu lijkt het echt weer allemaal zoals het was.”

Volledig scherm Gerwenaar Jürgen van Pelt is in zijn eigen woonplaats de recordhouder, met vier zeges. © Ton van de Meulenhof

De Laat favoriet

Het enthousiasme onder organisatoren is in Zuidoost-Brabant bepaald niet afgenomen. De komende vijf maanden gaan liefst dertien koersen van start die meetellen voor het Belisol-Kempenklassement, dat dit jaar voor de 25ste keer de beste regionale wielrenners rangschikt. De Laat is een van de favorieten omdat hij vaak ‘kort’ rijdt, zoals dat in de wielersport heet. ,,Als ik niet kan winnen of de slag heb gemist, probeer ik altijd een tweede groepje op te zetten om toch nog het beste uit een wedstrijd te halen”, zegt hij in Gerwen.

‘Echte coureurs verdienen respect’

De Laat heeft zich samen met organisator Toon Bouw (87) van de ronde van Gerwen en een van Nederlands bekendste wielerspeakers Jan Peeters (83) achter de tafel van het plaatselijke restaurant in Gerwen genesteld. Bouw is alle 54 edities betrokken geweest bij de organisatie van de klassieker onder de criteriums. Peeters brengt het Kempenklassement onder de aandacht en vindt De Laat een van de uithangborden voor het regionale wielrennen. ,,Dit zijn mannen die alle aandacht horen te krijgen”, vindt hij. ,,Kijk eens wat ze ervoor moeten doen en laten en ook in vergelijking met andere sporters. Echte coureurs, dat zijn sportmannen die respect verdienen.”

De Laat blijft bescheiden en wil vooral met de benen spreken, bij voorkeur maandag al in Gerwen. In de eerste meters scherp zijn, is het devies. Zeker als hij achterin zou moeten starten. Dat is namelijk absoluut geen pretje als een paar van de voorsten na het klinken van het startschot als een dolleman de pedalen gaan ronddraaien. Komt het op de buitenwegen rondom Gerwen meteen op de kant, dan is het meer dan een hels karwei om nog van voren te komen.

Peeters heeft wel een oplossing. ,,We kunnen er natuurlijk voor zorgen dat we de jury met de letter L begint bij het opstellen van de renners”, grapt hij. De Laat kan de geste waarderen, maar heeft vaak genoeg aangetoond op eigen kracht een klusje te kunnen klaren. ,,Ik ben geen veelwinnaar, maar als ik de benen heb pak ik mijn wedstrijden zeker mee.”

Volledig scherm De laatste ronde van Gerwen ging in 2019 naar Marien Bogerd. © FotoMeulenhof