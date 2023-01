Rosolo kan tegen dorpsgenoot DDW voor het eerst niet winnen: ‘Godzijdank geen dichtgemetselde muur meer’

Dakar-journaal Etappe 14 (slot) Janus van Kasteren heeft eindzege binnen in Dakar Rally: ‘Mooiste dat je kunt winnen’

Janus van Kasteren bezorgde Nederland voor het eerst sinds 2016 weer een eindoverwinning in de Dakar Rally. De trucker uit Veldhoven maakte het karwei vakkundig af in de slotrit over 136 kilometer van Al-Hofuf naar Dammam in Saoedi-Arabië.

15 januari