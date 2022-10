Routine moet HC Helmond weer omhoog helpen: ‘We horen thuis in de overgangsklasse’

Nadat HC Helmond gisteren de vijfde en beslissende tegentreffer om de oren kreeg, vloog de stick van de teruggekeerde Bob de Voogd uit frustratie door de lucht. Dat in combinatie met een enkel onvertogen woord dat uit zijn mond vloeide, verraadt dat de drive om te presteren er nog altijd is bij de oud-international. ‘’Hier kun je niet tegenaan hockeyen’’, brieste de Helmonder.

Klappen van de zweep

De Voogd is niet de enige routinier in de Helmondse selectie. Zo speelt middenvelder Mark Hornman al ruim twaalf jaar in het vlaggenschip en ook Paul Meijerink kent het klappen van de zweep. Verder kan coach Christiaan Hoekstra zo nu en dan een beroep doen op spelers die in het verleden in het eerste speelden, maar nu in een lager elftal actief zijn. Dat was gisteren bijvoorbeeld het geval bij Stijn Vermeulen, die negen jaar heren-1 achter zijn naam heeft staan.

In de derby met HC Eindhoven bood al die ervaring voor HC Helmond geen soelaas, want het verloor op eigen veld met 3-5 en moet daardoor voorlopig pas op de plaats maken op de ranglijst in de eerste klasse. De Helmonders begonnen dramatisch aan de wedstrijd en keken binnen een kwartier al tegen een 0-3 achterstand aan. ,,Daar verlies je gewoon de wedstrijd’’, zei Hoekstra na afloop.

Helmond revancheerde zich nog aardig en kwam zelfs nog terug tot 3-4, maar verder dan dat lieten de bezoekers het niet komen. Voor HC Helmond scoorden Thomas Heling en Thomas Schueler (2x).

Vriendenteam

,,Als de coach me nodig heeft, dan sta ik er’’, zei Vermeulen over de rol die hij dit seizoen speelt. Normaliter werkt hij zijn wedstrijden af in een vriendenteam met onder meer nog een aantal oud heren-1 spelers, maar in de jacht op promotie misstaat zijn aanwezigheid niet in de ploeg van coach Hoekstra. ,,HC Helmond hoort als vereniging thuis in de overgangsklasse en als we daar met een paar oud heren-1 spelers nog een steentje aan bij kunnen dragen, dan doen we dat graag.’’

Quote Het voelt in ieder geval goed om na al die jaren weer op dit veld te staan Bob de Voogd

De teruggekeerde De Voogd is logischerwijs een van de kartrekkers in het team. Een eventuele promotie met ‘zijn’ HC Helmond zou een unieke toevoeging op zijn toch al indrukwekkende palmares zijn. ,,Maar we moeten niet verwachten dat we volgend jaar zomaar weer in de overgangsklasse staan’’, weet ook hij. ,,Ik ben ervan overtuigd dan het kan met deze ploeg. Bovenal moeten we onszelf niet te veel druk op leggen en gewoon lekker gaan hockeyen, dan komen de resultaten vanzelf. Het voelt in ieder geval goed om na al die jaren weer op dit veld te staan.’’