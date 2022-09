Routiniers houden Helmondse honkbalclub Mulo overeind: ‘Ik ga door tot ik omval’

Met vijf spelers in de leeftijd van 46 tot 52 jaar heeft Mulo Honkbal uit Helmond ongetwijfeld een van de meest ‘ervaren’ teams in de regio. Dat ze nog in het eerste spelen is noodzaak, want aanwas vanuit de jeugd blijft uit. Clubliefde en passie houdt hen overeind.

De tijd dat winnen of verliezen het belangrijkste was, hebben de ouwe rotten van Mulo wel achter zich gelaten. Degene die denkt dat het resultaat van hun wedstrijden in de zesde klasse evident is, heeft het echter mis. ,,Het clubgevoel en gewoon lekker op het veld staan is waar we het nu voor doen’’, zegt een van de heren. Zondag streed de Helmondse ploeg in de derby met HSC Nuenen (7-9 verlies), maar de scherpe randjes waren er inderdaad vanaf.

,,Vooropgesteld, dat we nog in het eerste spelen is noodzaak. We zouden dolgraag een stap terug doen en nieuwe mensen – jeugd – een kans geven, maar die is er niet”, zegt Jeroen Coolen (48), die dienst doet als catcher. Zijn teamgenoten knikken instemmend. In de coronaperiode viel het eigenlijke eerste team uit elkaar en om het vaandelteam op de been te houden deden de routiniers vanuit het tweede een stap naar voren.

Wachten op zoonlief

Verder aan tafel zitten Andy Zijlmans (52), Erik Taanman (49), Dirk Knijnenburg (46) en Roland Gijsbers (52). Laatstgenoemde gaat na dit seizoen met honkbalpensioen, want na liefst veertig jaar vindt hij het mooi geweest. ,,Tijd voor andere dingen.” De rest gaat door, ook al omdat de aanwas dus schaars is en de club overeind moet blijven. ,,Er zit nog een gat van een jaar of drie, dan komt er als het goed is weer een lichting jeugdspelers naar de senioren”, zegt Taanman. Voor hem is het wachten tot zijn zoon, nu 12 jaar, oud genoeg is. ,,Ik wil het graag volhouden totdat hij de stap naar de senioren maakt, zodat we nog een paar potjes samen kunnen honkballen. Dan is de cirkel rond en stop ik ermee.”

Rond de eeuwwisseling beleefde Mulo zijn meest recente gloriejaren, met als één van de hoogtepunten een kampioenschap op eigen veld. ,,Die ontlading was zo vet”, zegt Gijsbers. ,,Een van de mooiste herinneringen in m’n leven”, vult Coolen aan. Taanman: ,,Ook hebben we ooit een beslissingswedstrijd op neutraal terrein in Gemert gespeeld. Alles lukte die dag, waardoor we kampioen werden. Prachtig, dat vergeet je nooit meer.”

Quote Ik blijf net zo lang doorgaan totdat ik omval

Op sportief gebied hoeft het dus allemaal niet meer zo, maar het honkbal blijft de mannen trekken. ,,Soms kruipt het bloed waar het niet gaan kan”, zegt pitcher Knijnenburg. ,,Ik blijf net zo lang doorgaan totdat ik omval”, valt Zijlmans bij.

Na een korte stilte zegt Coolen: ,,Honkbal heeft ons veel gebracht, ook buiten het veld. Denk bijvoorbeeld aan vakanties samen, maar ook échte vriendschappen. En hoe gaaf is het om op deze leeftijd nog met je maten op het veld te staan. Hoewel winst niet meer het belangrijkste is, gaan we er nog wel voor. En als we dan toch winnen, maakt het dat natuurlijk extra mooi.”