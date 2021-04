‘Ruwe diamant’ Ephrahim Jerry gaat met Miss Beauty of Limburg op bijzonder avontuur in Zwitserland

Altijd zette hij zijn studie geneeskunde op nummer één. Zijn diploma halen en arts worden, dat was het doel van de international uit Eindhoven. Maar toen corona het handbal stillegde en hij vorig jaar zijn enkel brak na een scooterongeluk kwam de ommekeer. ,,Door mijn blessure miste ik één interland met Oranje. Dat vond ik zo erg, toen besefte ik pas écht hoeveel het handbal voor mij betekent.”

Jerry werd altijd een groot talent genoemd, een speler met potentie die niet genoeg uit zijn carrière haalde. Hij kreeg vaak de stempel lastpak en moeilijke jongen. ,,Dat weet ik van mezelf ook”, is hij er eerlijk over. ,,Ik ben een ruwe diamant en ik heb talent, maar heb daar niet altijd genoeg mee gedaan. Ik zag altijd een leven als dokter voor me.”

Quote Een Zwitserse club? was het eerste wat ik dacht. Bij handbal en Zwitser­land ging er bij mij niet een belletje rinkelen. Ephrahim Jerry

Vaak nee zeggen

De Eindhovenaar zei vaak nee tegen clubs. Topclub Celje uit Slovenië bijvoorbeeld, maar ook Franse en Duitse clubs. Het voelde voor hem nooit goed. ,,Het was gewoon niet het juiste moment. Ik was nog niet klaar met mijn studie en het voelde niet als het perfecte plaatje”, kijkt hij terug. ,,Ik weet dat er genoeg jongens zijn die alles aanpakken om naar het buitenland te kunnen, maar dat wilde ik niet. Ik wilde alleen voor iets bijzonders weggaan, daarvoor heb ik een te mooie studie en kon ik het ziekenhuis inrollen.”

En dus stuurde hij zijn zaakwaarnemer met een vrijwel onmogelijke opdracht op pad. ,,Ik heb gelijk gezegd dat ik heel kieskeurig was, maar wel openstond voor een mooi avontuur.” Jerry was ervan overtuigd dat zijn zaakwaarnemer bot zou vangen en dat er niks zou uitkomen. Totdat ze belden met de Zwitserse club Kadetten Schaffhausen. ,,Een Zwitserse club? was het eerste wat ik dacht. Bij handbal en Zwitserland ging er bij mij niet een belletje rinkelen. Totdat ik me erin ging verdiepen.”

Kadetten Schaffhausen werd in 2019 voor de elfde keer landskampioen, speelde in de Champions League en EHF European League en trok een Spaanse wereldtopper aan. ,,Zwitserland is geen handballand, maar juist dat onbekende past dan weer bij mij. Het valt mooi samen: ik ben klaar met mijn studie en nu dient zich dit avontuur aan.”

Miss Beauty of Limburg

Dus verhuist hij in de zomer samen met zijn vriendin Donnee, die onlangs Miss Beauty of Limburg werd, naar Zwitserland. En wordt het niks, dan kan Jerry daar ook vrede mee hebben. ,,Ik heb de potentie en wil de top bereiken dus ga mijn best doen. Lukt het niet, dan lig ik daar niet wakker van. Als achttienjarige was me dat wel gebeurd, maar nu ben ik volwassen. Ik heb nu de kans om aan mezelf te bewijzen dat ik het niveau aan kan in het buitenland, maar als het niet lukt, wacht er een leven als arts op me.”

Met het Nederlands team plaatste Jerry zich donderdag voor de tweede keer voor het EK, morgen speelt Oranje nog tegen Polen. Jerry is blij met de kwalificatie, want het EK in januari 2020 voelde voor hem als een grote teleurstelling. ,,Het contrast met de BENE-League was zo groot. Ik kon geen poot aan de grond krijgen tegen toplanden als Duitsland en Spanje. Dat frustreerde me. Ik vond het mooi om mee te maken, maar had van mezelf veel meer verwacht. Dat wil ik komend EK wél laten zien.”