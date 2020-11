Ryan Kamp heeft na zoveelste titel weinig meer te zoeken bij de beloften

,,Het is alleen jammer dat Pim niet lang mee kon nadat we samen een kloofje hadden geslagen. Ik had hem graag meegenomen naar het podium", zei de tiener uit Raamsdonksveer na afloop in de mixed zone. Kamp vond wel meer jammer in Rosmalen. ,,Ten eerste dat de vreugde bij het winnen van dit EK een beetje onderdrukt wordt de stilte op het terrein. Dat geeft minder emotie merk ik. Daarnaast had ik hier graag tegen mijn ploeggenoot en goede vriend Toon Vandebosch gereden. Dat de Belgische bond heeft besloten geen beloften naar dit EK te sturen vind ik vooral heel jammer voor hem.”