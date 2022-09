Sam ‘Scheffers’ Lane geeft meteen z'n visitekaartje af bij Oranje Rood

Maaike de Waard vanuit Eindhoven gestaag op weg naar de zwemtop

De Eindhovense Maaike de Waard zwom zich afgelopen juni bij de WK in Boedapest individueel drie keer bij de beste tien van de wereld. Het kan dus zijn dat we de 25-jarige sprintster met de dubbele specialisatie rug- en vlinderslag vaak terug gaan zien in finales op de EK in Rome.

11 augustus