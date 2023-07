Sam van Nunen als estafettezwemster naar WK: ‘Ik ben de 100 vrij meer gaan waarderen’

Sam van Nunen (22) uit Veghel mag bij de WK langebaan ervaring opdoen op het wereldtoneel. De juf in opleiding zwemt in Japan de estafette.

Voor pabo-studente Sam van Nunen is het jammer dat de wereldkampioenschappen zwemmen in de zomervakantie vallen. ,,Als ik een wedstrijd heb die tijdens schooltijd valt, kijken de kinderen en krijg ik achteraf een filmpje van mijn mentor waarop ik ze me zie aanmoedigen”, zegt de basisschooljuf in spe, die twee keer per week stage loopt en het belangrijk vindt om iets naast topsport te doen.

,,Ik ben iemand die zich snel verveelt. En ik krijg energie van de kids in de klas. Ik vind het niet erg dat het wat langer duurt voor ik mijn diploma heb. Zwemmen staat op één en dus kan ik toch nog niet voor de klas gaan staan. Als ik na mijn zwemcarrière maar meteen kan gaan werken.”

Dat zal nog wel even duren, want voor de 22-jarige Veghelse, die begon bij Nautilus en op haar veertiende al verhuisde naar de sportcampus in Eindhoven, krijgt die zwemcarrière pas net vorm. Van Nunen is als estafettezwemster mee naar Japan. zondag, op de eerste dag van het langebaantoernooi in Fukuoka, staat de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen op het programma.

,,Als we volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs een goede ploeg willen hebben, moet je nieuwkomers ook ervaring laten opdoen op dit niveau. Ik vind het heel fijn dat ik mee mag, dat was ook mijn doel dit seizoen”, aldus Van Nunen. ,,Mijn grootste olympische kans ligt nu bij de estafette, daarom gaat mijn aandacht nu vooral naar de 100 meter uit.”

Haar coach Patrick Pearson denkt ook dat haar bouw en manier van zwemmen beter bij die afstand passen dan bij de 50 meter. ,,Ik vind het gewoon heel leuk om echt hard te zwemmen. Al ben ik de 100 ook meer gaan waarderen omdat je dan ook nog tactisch moet zijn. Ik heb best veel snelheid op de heenbaan en moet dan goed doseren zodat de terugbaan niet te zwaar wordt”, vertelt ze voor vertrek in Sportbar Baan Nul van zwemcentrum De Tongelreep, waar een deel van de nationale selectie traint.

Lolletje tussendoor

Die trainingsgroep is belangrijk voor Van Nunen. ,,Ik zit in Eindhoven op mijn plek, we hebben een gezellig team”, aldus de sprintster. ,,Als je dingen samen doet, ga je daar harder van zwemmen dan als je alles alleen moet doen. Bij de krachttraining halen we het beste in elkaar naar boven. Net iets meer kilo’s doen, maar ook aanmoedigen tijdens oefeningen als iemand het zwaar heeft en een lolletje hebben tussendoor. Daarom vind ik het mooi dat ik samen met Marrit Steenbergen en Kim Busch de estafette zwem. Het voelt ook echt dat we dat samen hebben bereikt.”

Van Nunen heeft zich ingeprent om niet te vergeten van haar eerste WK-avontuur te genieten. ,,Altijd heb ik hard gewerkt en er ook veel voor opgegeven om uiteindelijk dit soort mooie toernooien te mogen beleven. Daar mag ik soms wel wat meer bij stilstaan.”