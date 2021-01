Samir Toub nieuwe voorzitter FC Eindhoven Futsal

Bij de zaalvoetbaltak van FC Eindhoven gaat de voorzittershamer van Guido Donders over aan Samir Toub. De broer van tv-kok Mounir Toub is geen onbekende bij FCE en in het Nederlandse zaalvoetbal. In het verleden was de uit het stadsdeel Tongelre afkomstige Toub (37) al eerder actief als voorzitter (2015-2017). Daarvoor was hij bestuurslid maatschappelijke projecten en lid van de Raad van Advies.

Toub was de afgelopen anderhalf jaar voorzitter van de Eredivisie Coöperatie Zaalvoetbal (ECZ), een belangenorganisatie van alle clubs in de hoogste zaalvoetbalklasse. In het dagelijks leven is Toub raadslid van Groen Links in de Eindhovense politiek.

Zijn voorganger Guido Donders blijft als lid van de Raad van Toezicht aan FCE Futsal verbonden. Algemeen directeur Anil Badloe over de wisseling van de wacht: ,,Voor Samir is het een niet al te moeilijke stap omdat hij de liefde voor FC Eindhoven op een of andere manier altijd wel uitstraalt. Toch is de comeback van Samir een bevestiging dat we een stabiele club zijn waar mensen zich in een prettige omgeving voelen. Door zijn ervaring en charisma zal Guido ook op de achtergrond van grote waarde blijven voor FC Eindhoven.”

Warm hart voor zaalvoetbaltak

Donders ,,Ik heb een warm hart voor de zaalvoetbaltak van FC Eindhoven sinds ik mijn eerste tripje maakte naar het Champions League-duel tegen FC Barcelona, alweer bijna tien jaar geleden. Ik had vooraf aangegeven dat ik het voorzitterschap voor maximaal twee jaar zou bekleden. Het is iets langer geworden, maar de club is gezond en daar kan Samir op voortborduren. Ik ben blij met zijn komst en blijf op de achtergrond betrokken. De zaalvoetbalwedstrijden zijn een schitterend spektakel om te zien, iedere keer weer, dus bij thuiswedstrijden zal ik zeker te vinden zijn aan de Aalsterweg.”

Toub kijkt uit om weer direct bij de club betrokken te zijn: ,,Het scheelt dat ik iedereen ken. In een aantal gesprekken heeft Anil Badloe me overtuigd van mijn meerwaarde voor de club en andersom. We staan er goed voor en hebben gelukkig ook een aantal uitdagingen voor ons liggen waar ik mijn tanden in kan zetten. Bijvoorbeeld de effecten van de huidige coronacrisis. Daarnaast geloof ik helemaal dat de ingezette lijn van onder andere de BVO-tak zijn vruchten afwerpt. Ook daar is het gaaf om te zien dat jongens zoals Michiel Pieters hier de schouders weer onder zetten.”