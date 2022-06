Schitterend afscheid drietal spelers en trainer Rosolo met landstitel

Veel in het geel uitgedoste supporters stonden te wachten tot ze de speelsters van Rosolo konden feliciteren met de zojuist behaalde landstitel op het veld in het dameskorfbal. Nadat de finale met 8-11 van Be Quick was gewonnen ontstond er na de huldiging een receptie op het veld.

Het feest was al eerder ingezet langs de lijn op een volgepakt sportpark D’n Heuvel in Schaijk. In de slotminuut van de finale tussen Be Quick en Rosolo zetten de fans van de ploeg uit Reusel het Hela Hela Holala in. Het kon niet meer fout voor de gele formatie met een 8-11-voorsprong op het scorebord. De vertrekkende coach Marc Ledoux gunde Jara van der Heijden, Anke Jansen en Maud Wenting nog een publiekswissel. Alle drie speelden hun laatste wedstrijd voor Rosolo.

De drie hadden in het veld al eerder het gevoel dat het niet meer fout kon gaan. ,,Bij een verschil van twee dacht ik: 'dit zit goed’”, zei Wenting. Dat was twaalf minuten voor tijd na een treffer van Eline Teurlings, zeven minuten later bepaalde Wenting de eindstand op 8-11. Van der Heijden en Jansen voelden zich toen pas zegezeker.

Dubbele titel

Voor Van der Heijden betekende het de tweede titel van de dag. Eerder op de middag won ze al met het tweede in de finale van het tweede van Be Quick. Een mooier afscheid had de 20-jarige niet kunnen wensen. Waarom stopt ze al? ,,Ik werk in de zorg en dat valt niet meer te combineren, omdat ik tweeënhalf weekend in de maand moet werken. Misschien dat ik ooit nog terugkom, want ik blijf rustend lid. Maar ik ga er vol voor of niet. Het is balen, want ik ga het spelletje en de gezelligheid missen.”

Ook Wenting noemt de gezelligheid als iets dat ze gaat missen. ,,We zagen elkaar drie keer in de week. Dat gaat veranderen.” De tijd die in de sport ging zitten is één van de redenen voor haar om op 28-jarige leeftijd te stoppen. ,,Ik ben op mijn zesde begonnen en debuteerde op mijn zeventiende. Nu is het mooi geweest. Ik wil meer tijd privé doorbrengen en het is tijd voor een volgende generatie.”

Evenals Wenting begon ook Jansen al op jonge leeftijd. ,,Ik was een jaar of vijf, zes. Het was of zwemdiploma C halen of korfballen. Ik koos voor het korfbal.” Nu is ze 29. Wegens fysieke klachten heeft ze besloten om te stoppen.

Trots

Daarnaast was het de laatste wedstrijd van coach Ledoux. Hij neemt met pijn in het hart afscheid. ,,Ik ben enorm trots op mijn speelsters.” Waarom vertrekt hij dan naar België? ,,Ik vind dat er vanuit de bond KNKV te weinig respect is richting het dameskorfbal.”

Hij wordt komend seizoen opgevolgd door Roland Dost. Ondanks het stoppen van het eerder genoemde drietal en Indy Jansen, Mara van Dingenen en Quinte Fiers van het tweede staat er een mooie groep en een nieuwe talentvolle lichting klaar. Het eerste en tweede werden kampioen. Daarnaast haalde ook de A1 de finale, maar die werd verloren. Ook kan Dost volgend seizoen beschikken over Lara Turkmenoglu die de overstap maakt van Rust Roest (gemengd korfbal).