Schoolslag ook voor Eindhovense zwemopleiding succesnummer

Bij de Europese jeugdkampioenschappen in Roemenië behaalden de schoolslagzwemmers uit het Eindhovense opleidingscentrum (OC) finaleplaatsen en drie medailles. ,,We doen weer mee om de knikkertjes en dat smaakt naar meer”, zegt de opgetogen trainer Geert Janssen.

Nee, roepen de drie voor hun middagtraining in koor, hun successen zijn niet het Arno Kamminga-effect. Koen de Groot won zilver op de 50 en 100 meter schoolslag. Steijn Louter brons op de 100 meter. De laatste keer dat twee Nederlandse talenten samen op het podium stonden was in 1989. Louter eindigde ook nog als zevende op de 200 meter, in die finale werd Luca Janssen vijfde.

,,Arno Kamminga heeft wel laten zien dat we ook op andere slagen succesvol kunnen zijn”, geeft coach Janssen aan dat de winnaar van eremetaal op de Olympische Spelen en de WK heus wel wat teweeg heeft gebracht. Al is de schoolslag een zwaar, technisch nummer dat je moet liggen.

,,Dat we op de drie schoolslagnummers, dus het hele spectrum, telkens twee finaleplaatsen halen, is bijzonder. We hebben hier in Eindhoven een grote groep schoolslagzwemmers. Ivo Kroes zwom vorig jaar al finales op de 100 en 200. Qua ambities zijn we ook wat hoger in de boom gaan zitten. Het mooie is dat dit totaal verschillende gasten zijn die elkaar iedere dag flink uitdagen. Wat deze prestaties daarnaast speciaal maakt is dat deze jongens gewoon in Nederland zijn opgeleid, waar voorheen de medailles werden gewonnen door zwemmers die een deel van hun opleiding in het buitenland hadden genoten.”

Fulltime programma

Bij het Opleidingscentrum Zwemmen (OC) van de KNZB in Eindhoven volgen veertien zwemmers een fulltime programma en nog eens zes tot acht talenten haken op parttimebasis aan en trainen verder bij hun club. Die tieners wonen of in de regio of zijn nog te jong om al hun intrek te nemen op de sportcampus. West-Brabander Steijn Louter (17) en Limburgers Koen de Groot (18) en Luca Janssen (17) zijn wel intern gegaan en plukken daar inmiddels de vruchten van.

,,Uiteindelijk bouwen we het uit naar negen zwemtrainingen plus twee krachttrainingen in de week”, vertelt Geldroppenaar Geert Janssen. ,,Daar zitten onze medaillewinnaars nog niet eens aan. Niet normaal wat er nog aan ontwikkelruimte zit. Ze presteren nu al zonder dat we ze aan het uitknijpen zijn. Want wat wij doen is nog geen topsport maar nog talentontwikkeling. Veel kinderen roepen dat ze olympisch kampioen willen worden. Als je ze dan het lijstje geeft met wat daarvoor nodig is, vallen er al heel veel af. En om het daadwerkelijk te doen en eigenaarschap te nemen voor dat proces, kunnen er maar heel weinig. Of ze het nou halen in de topsport of niet, normen en waarden uit het programma nemen ze mee in hun verdere leven.”

Geert Janssen in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven met (vlnr) Luca Janssen, Koen de Groot en Steijn Louter.

Het programma is wel bedoeld voor vroegbloeiers, geeft Janssen aan. ,,Als je op je veertiende nog niet goed bent, train je hier niet. Gelukkig hebben we in Nederland genoeg goede verenigingen zodat laatbloeiers later alsnog kunnen instromen.”

Tijd voor overstap

De Groot acht de tijd rijp om volgend jaar de overstap te maken naar het High Performance Centre (HPC) en trainer Patrick Pearson. Ook Janssen steekt zijn ambitie om met de top van Nederland te werken niet onder stoelen of banken. Ooit wil hij met zijn sporters naar de Olympische Spelen, om op dat niveau medailles te winnen. ,,Die kans komt wel als ik daar klaar voor ben. Ik kijk al lang mee in deze keuken, maar wanneer dat is weet je toch niet. Ik vraag aan mijn talenten om hier in het diepe te springen, dan moet je het zelf ook een keer doen.”