Siri Worm werkt met PSV toe naar bekerfinale: ‘Zege op Alkmaar is een collectief succes’

PSV heeft in zijn 300ste officiële vrouwenwedstrijd zaterdag met 4-0 gewonnen van vv Alkmaar. Volgens verdedigende middenveldster Siri Worm zit het Eindhovense team in een goede flow.

De eredivisiewedstrijd tegen vv Alkmaar lag zaterdag op PSV Campus De Herdgang al binnen drie minuten in de plooi. Na twintig seconden scoorde Chimera Ripa uit de kluts en Esmee Brugts verdubbelde vroeg de score. ,,Dan weet je dat je het zelf in de hand hebt en het gewoon moet afronden”, aldus Worm.

In de tweede helft tekenden Ripa en Inessa Kaagman voor de Eindhovense doelpunten: 4-0. Gezien de flitsende opening een magere uitslag. ,,Ja, dat wel”, vindt ook Worm. ,,We konden goed doorwisselen en anderen laten spelen, die het ook goed hebben gedaan. Dus dit is een collectief succes.” De Belgische keepster Femke Bastiaen hield bij haar officiële debuut bijvoorbeeld de nul en Ripa was dus als diepe spits op dreef.

Twee prijzen om voor te spelen

Kom bij Worm niet aan dat het dit seizoen pas te laat is gaan lopen bij PSV. ,,Zeker niet. We hebben nog twee prijzen om voor te spelen. Deze wedstrijd hebben we ook gebruikt om ons zo goed mogelijk klaar te stomen voor de bekerfinale. En misschien kunnen we daarna in de eredivisie cup nog verrassen”, aldus Worm, die na de laatste thuiswedstrijd wel beaamt dat PSV een lastige start kende.

Quote Inmiddels hebben we wel veel vastighe­den Siri Worm (31), voetbalster PSV

,,We waren zoekende. Met veel nieuwe speelsters is het wennen aan wat eenieders kwaliteiten zijn. Natuurlijk wisten we in de winterstop dat het heel moeilijk ging worden, maar we hebben er echt het beste van gemaakt. We hebben er veel energie ingestoken om tot elkaar te komen. Gelukkig werpt dat zijn vruchten af. Inmiddels hebben we wel veel vastigheden. We weten elkaar goed te vinden en staan echt als een sterk team op het veld.”

PSV juiste stap

Haar rentree op de Nederlandse velden is de voormalig international goed bevallen. Na tien jaar FC Twente trok Worm de grens over om achtereenvolgens uit te komen voor Everton, Tottenham Hotspur en Entracht Frankfurt. ,,Ik heb mooie jaren in het buitenland gehad”, zegt de 31-jarige Achterhoekse, die van meet af aan basisspeelster is in Eindhoven. ,,PSV was voor mij de juiste stap op het juiste moment.”

Quote Uiteinde­lijk moet je je ook lekker voelen om te kunnen presteren Siri Worm (31), voetbalster PSV

,,De coronatijd maakte het moeilijker. Dan zit je daar voor het voetbal en valt er sociaal gezien veel weg. Uiteindelijk moet je je ook lekker voelen om te kunnen presteren. Voor het totale plaatje was het voor mij beter om terug naar Nederland te komen. Ik ben blij dat ik nog voor een club als PSV kan spelen en belangrijk kan zijn voor het team. Ik ben niet meer de jongste maar voel me goed. Zolang dat het geval is voetbal ik nog.”

Ingezette lijn doortrekken

Ver buiten bereik van nummer 4 PSV speelden Ajax en FC Twente zaterdagmiddag de wedstrijd die de Amsterdamse vrouwen na de 1-0 zege waarschijnlijk volgende week zondag de landstitel gaat opleveren. Worms contract in Eindhoven loopt nog een jaar door. Wat moet er veranderen om volgend seizoen niet zo ver achterop te raken (Ajax heeft 20 punten meer) in de competitie? ,,De ingezette lijn zo doortrekken met dit team. Maar eerst blijven focussen op dit seizoen, want we kunnen zoals gezegd nog prijzen pakken.”

Stand Azerion Eredivisie Vrouwen: 1. Ajax 19-52, 2. FC Twente 19-51, 3. Fortuna Sittard 19-35, 4. PSV 19-32, 5. ADO Den Haag 18-26, 6. PEC Zwolle 19-26, 7. Feyenoord 19-24, 8. sc Heerenveen 18-19, 9. Telstar 19-12, 10. vv Alkmaar 19-11, 11. Excelsior 18-8.

Volledig scherm Siri Worm heeft de hoop op een prijs met PSV dit seizoen nooit opgegeven. © Kees Martens/DCI Media