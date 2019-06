Slecht nieuws voor Herlings: motorcrosser breekt zijn enkel

Jeffrey Herlings heeft de eerste manche van de MXGP van Letland gewonnen, maar die winst werd overschaduwd door een nieuwe blessure. De eerder gekwetste voet van de Nederlander kreeg opnieuw een klap toen hij na een eigen val in de opwarmronde werd geraakt door een andere coureur. De motorcrosser brak daarbij zijn enkel en kan niet meer van start in de tweede manche.

De Brabander brak die voet in januari in Spanje tijdens een training en miste door de zware voetblessure al de eerste zeven GP’s van het seizoen. Het is nog niet duidelijk hoelang Herlings nu is uitgeschakeld.

Herlings had in de eerste manche niet de beste start en kwam achter Tony Cairoli en Arnaud Tonus als derde door. De Nederlander ging al gauw voorbij Tonus, maar maakte aanvankelijk geen jacht op zijn merkgenoot, die nog meedoet om de titel. Nadat Cairoli’s tempo inzakte en Tonus eerst voorbij Herlings en vervolgens voorbij Cairoli ging, schoof de Nederlander ook door.

Pijntjes

Dat Cairoli in de buurt van de zege kon komen was sowieso een verrassing. De Italiaan kampt met wat pijntjes en de griep en steekt niet in beste vorm. Verder dan de derde positie viel hij echter niet terug. Dat betekende dat hij kostbare puntjes pakte ten opzicht van Gajser, die nog altijd leidt in het kampioenschap maar zesde werd in de eerste manche.

In de slotfase leek Herlings het plan te laten varen om Cairoli voorbij te kunnen laten en zette hij de aanval in bij Tonus. Zodoende greep hij buitenom de leiding en won hij met een gebroken enkel alsnog de eerste manche voor Tonus en Cairoli, die inliep in het kampioenschap op de als zesde gefinishte Gajser.