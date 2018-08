Smolders en Van der Vleuten domineren in Londen

Volleman sluit EK af als zevende in sprongfina­le

17:25 De 18-jarige turnster Tisha Volleman eindigde op de EK turnen in Glasgow als zevende in de toestelfinale op sprong. ,,Ik was heel blij met mijn tweede sprong, de eerste had beter gekund”, zei de Eindhovense na afloop in de immense turnhal SSE Hydro.