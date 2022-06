Sofia Boulghalgh met Marokko naar WK onder zeventien jaar: sprookje van 1001 nacht krijgt vervolg

De hele selectie kreeg vervolgens van de voetbalbond een minivakantie in Marrakech aangeboden als voorloper op twee trainingskampen in juli en augustus ter voorbereiding op het WK in oktober. De preses beloofde verder dat de bond verder gaat investeren in materiaal en opleiding.

Selectie

De 17-jarige speelster van FC Eindhoven werd vorig jaar voor het eerst geselecteerd voor het nationale jeugdteam van Marokko nadat een scout haar in een oefenduel aan de vooravond van de zojuist afgelopen competitie zag spelen. Haar voetballoopbaan raakte vervolgens in een stroomversnelling en na een trainingskamp in het luxueuze trainingscomplex in Rabat reisde Boulghalgh - die geen woord Marokkaans spreekt- continue op en neer naar Marokko. Haar HAVO-schoolopleiding op het Heerbeeck-college in Best volgt ze in de periode dat ze thuis is met vaak examens in de avonduren.