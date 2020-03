Somerense springruiter Van der Vleuten neemt afscheid van succespaard: ‘Verdi is voor mij echt een fenomeen’

Terwijl Maikel van der Vleuten het parcours op het hypermoderne complex van Al Shaqab in Doha verkent, waggelt zijn dochtertje tussen alle andere topruiters door. ,,Papa”, roept ze naar de springruiter uit Someren. Van der Vleuten zwaait naar zijn vriendin en dochtertje. In de weken voor The Dutch Masters in Den Bosch verblijft het gezin onder relaxte omstandigheden in de hoofdstad van Qatar. De 32-jarige Brabander maakt zich op voor een bijzonder en emotioneel concours in de Brabanthallen. Aanstaande zondag neemt het publiek voorafgaand aan de Rolex Grand Prix afscheid van zijn toppaard: de 18-jarige Verdi gaat met pensioen.