Sophie van Grimbergen gaat met Oranje-Rood op voor de titel: ‘Het smolt heel mooi in elkaar’

Sophie van Grimbergen (21) staat op het punt om met Oranje-Rood het kampioenschap te pakken in de promotieklasse. Dan gaat via een mooie omweg ook de hoofdklassedroom van de Eindhovense hockeyster in vervulling.

Ze groeide op in het stadsdeel Woensel en dus is Sophie van Grimbergen een kind van HC Eindhoven. Al jong stond ze in dames-1 en ze werd er kampioen in de eerste klasse. Via het Bredase Push en HC Tilburg kwam ze dit seizoen bij de chiquere stadsgenoot Oranje-Rood terecht.

Kwam daarmee een droom uit? ,,Stiekem wel, al blijft HC Eindhoven speciaal voor mij”, zegt Van Grimbergen. ,,Maar het verschil is groot: Oranje-Rood is qua geld, accommodatie en niveau dé club van Eindhoven. Daar wilde ik in het eerste spelen. Bijzonder dat het gelukt is.”

Nog niet in de hoofdklasse. Daarin speelde Van Grimbergen ook een rolletje. Met HC Tilburg won ze vorig seizoen de spannende promotie-degradatiestrijd na drie keer beslissende shoot-outs. ,,Die play-offs herinner ik me nog als de dag van gisteren, zo vreselijk vet”, kijkt ze met een grote glimlach terug. Om daarna uit de doeken te doen waarom ze vervolgens naar de verliezer overstapte.

Rendement te laag

Op de laatste training kreeg Van Grimbergen namelijk te horen dat ze in het nieuwe seizoen waarschijnlijk genoegen moest nemen met fors minder speelminuten, of zelfs geen meer. De box-to-boxmiddenveldster die beschikt over een actie op snelheid langs de zijlijn, haalde een te laag rendement was de uitleg. ,,Dat woord zit nu nog steeds in mijn hoofd gegraveerd. Een heel seizoen lang heb ik daar niks over te horen gekregen, dus dat was wel even een mentale klap. Je denkt de hoofdklasse in te gaan, daar heb ik echt mee gezeten. Maar zoals wij thuis zeggen: ‘topsport is tachtig procent tegenslagen en twintig procent mooie momenten’.”

Haar vader had wijselijk verzwegen dat Oranje-Rood al voor de clash naar haar diensten had geïnformeerd. Door de wending bij HC Tilburg was de keuze snel gemaakt. ,,Ik denk dat het zo heeft moeten zijn dat ik weer in mijn eigen stad terechtkwam en ook nog eens in een extreem leuk team.”

Door de leegloop na de degradatie werd er bij Oranje-Rood een nieuwe selectie samengesteld. Schoon schip kunnen maken is dan een verborgen zegen. ,,We kenden elkaar eigenlijk allemaal niet, daardoor moesten we wel met elkaar praten. Je hebt geen oude kliekjes. Het smolt heel mooi in elkaar. Het fijnste wat er is, is je veilig en vertrouwd voelen in een team. Dan durf je jezelf te zijn”, zegt Van Grimbergen, die fysiotherapie studeert en momenteel stage loopt bij de voetbalsters van PSV.

Wat de Eindhovense coach Rob Haantjes predikt, ‘we moeten geen kampioen worden maar we willen het’, werkt. Hij is met zijn meiden aan een nieuw traject begonnen en dan is zo’n seizoen in de promotieklasse waarin weer veel gescoord en gewonnen wordt wel zo lekker.

Quote Laatst was iemand onze eerste wedstrijd aan het terugkij­ken. Wat waren we toen eigenlijk nog aan het klungelen Sophie van Grimbergen (21), hockeyster Oranje-Rood

Van Grimbergen: ,,We zijn wel echt de betere ploeg, maar het heeft ook even tijd nodig om aan elkaar te wennen op het veld. Laatst was iemand onze eerste wedstrijd aan het terugkijken. Wat waren we toen eigenlijk nog aan het klungelen. Als je dan naar vorige week kijkt… 5-1 winnen bij Victoria met goed hockey. Dan is er wel euforie over de groei die wij doorgemaakt hebben. Er zit echt veel talent in deze ploeg.”

Zondag tegen Push

De Eindhovense vrouwen hebben drie kansen om het karwei af te maken. Zondag tegen Push, volgende week zondag tegen Almere en anders op de laatste speelronde op bezoek bij MOP in Vught. Van Grimbergen kon nog wat inlichtingen over de eerste tegenstander doorspelen. ,,Van op haar moeten we letten, zij doet dit, zij heeft een hoge bal.”

Bij winst is Oranje-Rood, dat een marge van zeven punten heeft op naaste belagers Groningen en Push, kampioen en terug in de hoofdklasse. Dan gaat het er ook voor Van Grimbergen met een jaar vertraging van komen. Waar ze dan het meeste naar uitkijkt? ,,Tegen grote clubs als Den Bosch en Stichtse spelen. De hoofdklasse is toch de premier league van het hockey.”

