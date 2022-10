SPC Woensel pooler Ivar Saris is terug op het oude nest: ‘We moeten gewoon kampioen worden’

Een-tweetjePoolbiljarter Ivar Saris (29) is terug op het oude nest. Biljartvereniging SPC Woensel nam de vijfvoudig Nederlands kampioen deze zomer na dertien jaar afwezigheid over van de Infinity Strokes of Genius. Zondag begint hij met de Eindhovenaren aan het nieuwe eredivisie seizoen.

Hoe voelt het om terug te zijn bij SPC Woensel?

,,Fantastisch. Het team waar ik vorig jaar poolde, de Infinity Strokes of Genius, is afgelopen seizoen gedegradeerd uit de eredivisie. Ik wilde kosten wat het kost eredivisie spelen, dus vertrok ik met pijn in m’n hart uit Wageningen. Gelukkig kwam daar iets heel moois voor in de plaats. SPC Woensel, de club waar ik als twaalfjarig jongetje begon, benaderde mij voor dit seizoen. Er is geen club waar ik liever voor had getekend. Ik werd als held onthaalt en voelde mij weer even kind van de club.”

Is het poolen nog steeds je prioriteit?

,,Nee. Ik heb vijf jaar lang professioneel gepoold. Ik deed mee aan grote toernooien, als de Treviso Open, waar ik ook prijzengeld won. Dit was een aardige buffer, maar niet eentje waar ik van kon leven. In de coronatijd hakte ik de knoop door: het wordt tijd voor een baan. Nu werk ik fulltime als software developer, een erg drukke baan. Daarnaast ben ik getrouwd en heb ik een sociaal leven te onderhouden. De stap terug komt dus als geroepen. Het voelt gek om te zeggen, maar het poolen is nu eigenlijk gewoon een hobby geworden.”

Sinds dit eredivisie seizoen is er wat gewijzigd in de regels. Kun je uitleggen wat deze wijziging precies inhoudt?

,,Je moet vanaf dit seizoen minimaal vier spelers meenemen naar een wedstrijd. Voorheen was het minimum nog drie spelers. Het zorgt ervoor dat er minder rondes gespeeld worden, waardoor de wedstrijden eerder afgelopen zijn. In voorgaande seizoenen zaten we weleens van elf uur ‘s ochtends tot tien uur ’s avonds te poolen. Dat is niet te doen. Zeker als je dan nog vanuit Overijssel naar Eindhoven moet rijden.”

Wat is het doel van SPC Woensel voor dit seizoen?

,,We zijn het aan onze kwaliteiten verplicht om mee te doen voor de titel. Dit team is vorig seizoen net achter de kampioen ‘Hague 5’ geëindigd. Sindsdien zijn we alleen maar beter geworden. Met nieuwkomer Aziz Moussati en ikzelf als hoogtepunten. Zondag kunnen we goed beginnen tegen de poolbiljarters van ‘Extention 1’. Het is een goed team, maar op papier zouden we ze moeten pakken.”