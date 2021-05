Springruiter Henk van de Pol won in 1996 de Eindhovense derby: ‘Ik heb toen veel pilsjes gedronken’

Iraanse topboog­schut­ter Pouriya begint nieuw leven in Eindhoven: ‘Leren, vooruitden­ken en boogschie­ten’

6 mei EINDHOVEN - Boogschutter Pouriya Jalalipour uit Iran besloot na de wereldkampioenschappen in 2019 in Den Bosch asiel aan te vragen in Nederland, met succes. Nu probeert hij in Eindhoven een leven op te bouwen. Wat daarbij helpt is dat hij deze week materiaal kreeg van Olympisch boogschutter Sjef van den Berg.