Springruiter Smolders stelt teleur, maar krijgt toch goed nieuws

Smolders stapt helemaal doorweekt van zijn paard af. De regen komt nog steeds met bakken uit de hemel in Engeland. Hij krijgt met zijn paard Capital Colnardo in de FEI Nations Cup- wedstrijd acht strafpunten aan zijn broek. De Nederlandse equipe eindigt als laatste, maar er is één troost voor Smolders. Hij hoort even later dat hij in september naar de Wereldruiterspelen in de Verenigde Staten mag.

Quote Nu begint het eigenlijk pas. Ik moet nu gaan toewerken naar het WK. Harrie Smolders Hij haalt een hand door zijn natte haren en lacht dan. ,,Het is overleven hier in de Engelse regen”, zegt Smolders dan in de lounge van het concours in het zuiden van Engeland. De nummer één van de wereld is inmiddels een zekerheid in het team van bondscoach Rob Ehrens. Het is dan ook geen verrassing dat Smolders naar de Wereldruiterspelen in Tryon mag. ,,Voor mij ook niet. Nu begint het eigenlijk pas. Ik moet nu gaan toewerken naar de WK."

Smolders nam niet zijn toppaarden Don VHP Z of Emerald mee naar Hickstead, maar Capital Cornardo. Dat komt omdat hij een dag eerder nog met Emerald in de Global Champions Tour in Berlijn in actie kwam (20ste in de Grote Prijs) en omdat hij met Don naar de WK gaat. ,,Don heeft in de winter een pauze gehad. Komend weekeinde gaan we naar Londen en dan rijden we nog een grote wedstrijd in Frankrijk. Dat is de laatste voorbereiding, want daarna gaan we naar Amerika. Ik hoop natuurlijk dat zijn beste periode nog komt."

Drukke tijden