Springruiters Smolders en Van Asten teleurstellend zevende in Rome

De Rooy moet nog kiezen tussen Africa Race en Dakar Rally

23 mei Rallytrucker Gerard de Rooy heeft nog niet beslist of hij begin 2019 weer de Africa Eco Race rijdt of terugkeert naar de Dakar Rally in Zuid-Amerika. Dat vertelde manager Henk van Leuven van Team de Rooy woensdagavond in Loon op Zand bij gelegenheid van de Nederlandse presentatie van de Dakar Rally 2019.