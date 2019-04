Squashicoon Nicol David doet Oirschot aan tijdens afscheidstournee: ‘Ik heb negen jaar op nummer één gestaan, daar ben ik het meest trots op’

Meester Kyle kan in finale 200 meter vrije slag niet imponeren bij Swim Cup

9:30 Vrijdagochtend kreeg leerkracht in spe Kyle Stolk steun van ‘zijn’ 23 kleuters op de tribune tijdens de Swim Cup in Eindhoven. Gedragen door het schelle gezang snelde hij op de 200 meter vrije slag naar de beste tijd in de series. In de avond moest Stolk het zonder die steun stellen en was hij aanmerkelijk langzamer. Stolk werd in de finale derde achter zijn zwemmaten Maarten Brzoskowski en Dion Dreesens.