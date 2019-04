Squashster Van der Heijden uitgeschakeld op DPD Open: ‘Blij dat ik er een wedstrijd van heb kunnen maken’

Van der Heijden noemde de vroege uitschakeling op het internationale toptoernooi (100.000 dollar gold event) jammer, maar keek niet ontevreden terug op haar partij tegen de nummer 22 van de wereldranglijst. Haar eigen PSA-ranking is namelijk 31. ,,Het verschil zat in de basis. De lengte in haar ballen was net iets beter dan in die van mij, waardoor zij mij net wat meer onder druk kon zetten dan ik haar. Ik had niet helemaal het gevoel dat ik echt mijn spel kon spelen, maar dat is ook de verdienste van haar”, aldus Van der Heijden, die het in de derde game wel om kon draaien. ,,Maar toen zette ze er in de vierde game weer een stapje bij en kon ik niet de overhand pakken. Ik ben blij dat ik er in ieder geval nog een wedstrijd van heb kunnen maken, dat is positief.”

In het nieuwe hoofdkantoor annex distributiecentrum van hoofdsponsor DPD op bedrijventerrein Westfields in Oirschot zaten veel fans voor Van der Heijden op de tribune. ,,Dat is superleuk. Bij 2-0 achter dacht ik wel van het zou toch jammer zijn als het nu snel voorbij is. Ik wilde ze graag een goede wedstrijd geven en dat is al met al wel gelukt.”