Stan Pijnenburg werkt in kleine stapjes aan grote doelen

EQMStan Pijnenburg keek gisteravond tevreden terug op zijn optredens bij de Eindhoven Qualification Meet in zijn thuisbad. De zwemmer uit Haaren, die in Eindhoven woont en onder Patrick Pearson bij het High Performance Centre traint, won op de eerste dag de 200 meter vrije slag in een persoonlijk record van 1.48,06 minuten.

Hij heeft dan ook meer op duur getraind. ,,Beginnen met een flinke basis leggen, is makkelijker dan eerst de snelheid trainen en dan pas de inhoud. Op de 50 meter zat ik dan ook een halve seconde boven mijn pr”, aldus de 25-jarige zwemmer, die zondag na 22,61 seconden als vijfde aantikte in de finale. Zaterdag had de borstcrawlspecialist van PSV zijn tweede overwinning gepakt, op de 100 meter in 48,78.

Er komt nu een trainingsblok aan voor Pijnenburg, voor de drukke zwemzomer losbarst met door de naweeën van corona een WK én EK langebaan. In de aanloop naar de wereldkampioenschappen in juni zwemt hij wedstrijden in Genève en eind mei de Mare Nostrum Swim Tour in Monaco, Barcelona en Canet en Roussillon. ,,Dat zijn er drie in anderhalve week. Daar kan ik lekker racen en zo op snelheid komen.”

Quote Bij de Mare Nostrum heb je drie wedstrij­den in anderhalve week. Daar kan ik lekker racen en zo op snelheid komen Stan Pijnenburg (25), zwemmer

Op de Olympische Spelen afgelopen zomer werd Pijnenburg met een pr van 48,53 21ste op het koningsnummer, de 100 meter. ,,Met die tijd had ik de limiet voor de WK op zak. Het doel is om in Boedapest de halve finale te halen. En dan bij de EK in Rome de finale. Kleine stapjes, grote doelen.”

Op de goede weg

Bondscoach van de Nederlandse zwemmers Mark Faber zag aan de badrand dat niet alleen Pijnenburg op de goede weg is. Al lijkt vooralsnog alleen Arno Kamminga, die bij de mannen de drie schoolslagnummers won, kandidaat om over ruim twee maanden mondiaal in de medailles te zwemmen.

Bij de EQM, niet van dezelfde allure als voorheen de Swim Cup, won Kira Toussaint de 50 en 200 meter rugslag en werd zij op de 100 geklopt door Maaike de Waard. Marrit Steenbergen voldeed met sterke races op de 200 meter vrije slag en 200 meter wisselslag twee keer aan de WK-limiet. Op het slotnummer zwom ze zondagavond met 2.12,44 haar zes jaar oude persoonlijke wisselslagrecord uit de boeken.