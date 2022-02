Start MXGP met week uitgesteld door storm

Eindho­venaar Patrick Greveraars tijdelijk op de bank bij Lommel SK; meteen winst na vier maanden droogte

Afgelopen januari werd Patrick Greveraars bij Lommel SK gepresenteerd als de nieuwe assistent-trainer. In België T2 genaamd. Nu, ruim een maand later is de Eindhovenaar al gepromoveerd tot (tijdelijk) hoofdcoach.

