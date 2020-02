Sterke kwalificatie voor Herlings en Van de Moosdijk in Groot-Brittannië

Jeffrey Herlings heeft de vierde startpositie gepakt voor de openingswedstrijd van het WK Motorcross. Tim Gajser was de snelste man, al vroeg in de training, die werd geteisterd door sneeuw en regen. Roan van de Moosdijk was in de MX2 dichtbij de pole.

Bezoekers die vroeg in de ochtend afgereisd waren om het voorprogramma te bekijken kwamen bedrogen uit. In de nacht van vrijdag op zaterdag was het blijven doorregenen en waaien, waardoor het startpodium in was gestort. Het programma werd flink ingekort en doorgeschoven. De MXGP- en MX2-rijders reden hierdoor maar één training (normaal zijn dat twee trainingen en één kwalificatierace), die zou bepalen wie er op pole kwam te staan.

Lees ook PREMIUM Herlings wil oranje van KTM laten glanzen Lees meer

Zon, sneeuw en regen

Eerst was het de beurt aan de MX2-klasse, waarin Roan van de Moosdijk een ijzersterke indruk maakte. De Britse baan was inmiddels flink opgedroogd en werd met de ronde sneller. De Eindhovenaar ging desalniettemin lange tijd aan de leiding door steeds zijn rondetijd te verbeteren, maar moest uiteindelijk in teamgenoot Mikkel Haarup zijn meerdere erkennen.

Vervolgens was het de beurt aan de 450-piloten. Terwijl de baan zich uitstekend had gehouden, kreeg deze opnieuw neerslag te verwerken. Dit keer ging het om hagel en sneeuw. De rijders die snel een tijd konden neerzetten waren hierdoor in het voordeel. Daar profiteerde met name Tim Gajser van, die zijn poletijd al in zijn derde ronde noteerde.

Jeffrey Herlings lukte het niet om al vroeg een snelle tijd neer te zetten en eindigde mede hierdoor als vierde. Daarmee moest hij naast Gajser ook Ariminas Jasikonis en Tony Cairoli voor zich dulden.