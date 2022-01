Stormloop op kaarten EK zaalvoetbal: vier avonden al ‘uitverkocht’

Robbie Hageman stopt door aangegroei­de tumor definitief als kickbokser: ‘Ik heb juist geluk gehad’

Hij had zo graag nog één keer de ring in gewild, maar nu zijn hersentumor weer terug is, beëindigt Robbie Hageman (30) zijn vechtsportcarrière. De Eindhovenaar wordt volgende week geopereerd en gaat dan een medisch traject van 1,5 jaar in. ,,Ze zeggen dat ik twee jaar naar de kloten ben.”

25 januari