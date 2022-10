Superweekend voor vrouwen van FC Eindhoven; concurrent DTS’35 loopt tegen onverwachte nederlaag aan

Tot in de kleinste vezels gemotiveerd wilden de Eindhovense meiden de bekeruitschakeling van vorige week bij Be Quick’28 wegpoetsen. Tegen Eldania werden vorig seizoen nog alle zes punten ingeleverd. Dat was ditmaal totaal niet aan de orde. Uiterst geconcentreerd begonnen de bezoekers aan de wedstrijd. Een solo van Rosa van Wershoven eindigde in de beginfase binnen het strafschopgebied, waar de inwoonster van Sint-Oedenrode onreglementair tegen de vlakte ging. De penalty werd beheerst ingeschoten door Marleen van Lent, 0-1. Bij het tweede Eindhovense doelpunt vlak voor rust was Van Lent deze keer de aangever op Sem van Doorn die beheerst afrondde.