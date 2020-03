Tai Terada knokt in Helmond vooral voor zieke moeder: ‘Wil de beste dokters van de wereld betalen’

Nee, Tai Terada had het in het begin zeker niet makkelijk toen hij naar Nederland kwam. Zijn vertrouwde leven in Miyazaki, een kuststad van ruim 400.000 inwoners in het zuiden van Japan, werd ineens ingeruild voor een onzeker bestaan als beginnend kickbokser in Brabant. ,,Ik haatte het hier in het begin, ik begreep de mensen ook niet”, zegt Terada, nu met een lach op zijn gezicht. Hij traint inmiddels al zo’n anderhalf jaar bij het team van zijn idool, Nieky Holzken, in Helmond. Hij begrijpt nu dat zijn trainer Sjef Weber het beste met hem voor heeft. ,,Als Sjef schreeuwde, dacht ik dat hij boos op me was. Maar dat hoort juist bij het trainen hier. Mensen in Nederland praten sowieso vrij hard”, zegt Terada.