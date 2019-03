Talentvolle doelman El Maach overtuigt bij Ajax: ‘Helmond voelt als mijn vertrouwde plekkie’

El Maach werd geboren in Heerlen, maar verhuisde op achtjarige leeftijd met zijn ouders en broer naar Helmond. De talentvolle sluitpost zegt tegen AjaxTV zich als een echte Brabander te zien. ,,Helmond voelt als mijn vertrouwde plekkie. In die stad liggen mijn roots. Mijn ouders zijn Marokkaans, daar ben ik ook trots op. Sommigen zeggen weleens: je bent verkaast, maar als je me heel goed kent, weet je dat ik zeker een mocro ben.”

De jonge El Maach begon met voetballen bij derdeklasser MULO in zijn woonplaats Helmond. Via de opleidingen van VVV/Helmond Sport en Vitesse belandde de doelman in de zomer van 2017 in de talentenfabriek van Ajax. In Amsterdam maakt El Maach vrijwel wekelijks indruk bij Onder 19. Dat leidde eerder dit seizoen tot zijn profdebuut voor Jong Ajax én een plekje op de bank bij Ajax 1.

Florida

Afgelopen winter mocht de Helmonder met de kwartfinalist van de Champions League mee op trainingskamp naar Florida, waar hij samen trainde met doelmannen André Onana en Kostas Lamprou. Lonkt een debuut in de hoofdmacht? ,,Het liefst zo snel mogelijk”, bluft El Maach. ,,Maar wat is realistisch? Binnen een jaar niet, denk ik. Over twee jaar hoop ik mijn debuut te hebben gemaakt. Dat had dit jaar al kunnen gebeuren. Als Kostas (Lamprou, red.) uitviel tegen Heerenveen, had ik er moeten staan. Het kan heel snel gaan.”