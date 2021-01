Team De Rooy wil in 2022 met Iveco terugkeren in Dakar Rally, maar ook met DAF in de Dakar Classic

Het plan is om in Dakar 2022 drie of vier trucks in te zetten, en eventueel bivakservice te doen voor derden, die ook met een Iveco rijden. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de ontwikkeling en bouw van een nieuwe truck. De bedoeling is om twee van deze trucks klaar te hebben in het voorjaar. De Rooy: ,,Het streven is om in mei in Marokko te testen, maar of dat mogelijk is met de coronapandemie, is de vraag. De Morocco Desert Challenge is ook net verplaatst naar september. Als Marokko niet haalbaar is, kunnen we terugvallen op locaties in Europa. Tijdens die test gaan we ook een paar dagen inplannen voor geïnteresseerde rijders, die een keer willen rijden onder de juiste omstandigheden, met begeleiding en ondersteuning vanuit Team De Rooy.”