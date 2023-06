Teamspeelster Aimee Schuengel neemt afscheid van korfbalselectie DSC: ‘Een beetje emotioneel, maar ik verheug me op de toekomst’

De wedstrijd van zaterdag deed er niet meer toe. Veldkorfbalploeg DSC uit Eindhoven kon niet meer degraderen, tegenstander TOP uit Sassenheim hoefde ook niet te vrezen. De pot in poule A van de ereklasse, die eindigde in 13-13, stond in het teken van het afscheid van DSC-speelster Aimee Schuengel (28).

De geboren en getogen Eindhovense maakte de afgelopen negen jaar deel uit van DSC’s hoofdselectie, waartoe de spelers en de speelsters van zowel het eerste als het tweede team behoren. Schuengel, uit het Duits vrij vertaald: schoen-engel, balde vaker in het tweede dan in het eerste. ,,Dat Eindhovense koppie hangt nooit”, zegt coach Tjeerd Kooiman over Schuengel. ,,Aimee is een echte teamspeelster. Ze zorgt ervoor dat het team door blijft gaan.” Hij vormt samen met Charlie Kooiman het trainersduo van DSC. Maar de broers vertrekken. Zij worden opgevolgd door Wouter Blok en Will van de Kruijs.

Geen degradant

De wedstrijd aan de Vijfkamplaan in Eindhoven heeft deze zaterdagavond niet veel om het lijf. TOP blijft sowieso staartploeg in poule A. En DSC sluit het seizoen af als vijfde in een poule van zes teams. Maar niemand degradeert dit seizoen vanuit de ereklasse naar de hoofdklasse. En de reguliere veldcompetitie op het hoogste niveau wordt volgend seizoen in twee poules gespeeld, niet meer in vier poules. Gevolg: minder wedstrijden in de play-offs. En dat moet de clubs meer tijd geven om zich voor te bereiden op het -belangrijkere- zaalseizoen.

Het derde traint minder uren, en je kunt als speler van dat team gewoon eens afzeggen Aimee Schuengel (28), korfbalster DSC uit Eindhoven

Het zal Schuengel worst wezen. Ze gaat in het derde van DSC spelen. ,,Daar heb je minder verplichtingen”, zegt de korfbalster, die bij supermarkt Plus in Best werkt. ,,Als je met het eerste naar Friesland moet, ben je er de hele dag aan kwijt. Je vertrekt ’s middags om twaalf uur, je komt rond middernacht terug in Eindhoven. Het derde traint minder uren, en je kunt als speler van dat team gewoon eens afzeggen. Mijn vriend en ik gaan samenwonen, we hebben een huis gekocht. We kunnen straks meer genieten van elkaar en van dat huis.”

Vernedering

Ze behaalde met het tweede team kampioenschappen. ,,En als lid van het eerste, bereikte ik vorig jaar en dit jaar de play-offs in de zaal. Een dieptepunt? Zes, zeven jaar terug. Ik startte in de hoofdselectie. Na een paar wedstrijden werd ik teruggezet naar het derde. Ik presteerde niet goed, het was dus niet zo vreemd. Maar het werd voor de hele groep bekendgemaakt. Dat kun je een vernedering noemen. Gelukkig gaat het tegenwoordig anders. Ik heb me destijds nog datzelfde seizoen terug in de selectie geknokt. Ja, dat smaakte zoet.”

Vlak voor het eindsignaal krijgt Schuengel een publiekswissel. ,,Een gek gevoel”, zegt ze. ,,De laatste keer in het eerste. Een beetje emotioneel, maar ik verheug me op de toekomst.”

Volledig scherm ED20230609-0009 Eindhoven Korfbalwedstrijd - DSC - TOP Aimee Schuengel neemt afscheid © Kees Martens/DCI Media