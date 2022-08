Tennisschool Amjoy wil ATP-toernooi, stadion FC Eindhoven gedroomde speellocatie

Een ATP-tennistoernooi in het stadion van FC Eindhoven. Veldhovenaar Wim van den Hurk (69) ziet dat wel zitten. Hij organiseert in opdracht van tennisacademie Amjoy alvast een Future-toernooi (derde niveau) voor mannelijke en vrouwelijke profs.

,,Ik vind het leuk om dingen op poten te zetten”, zegt Van den Hurk. Hij is de vader van ex-profhonkballer Rick van den Hurk, de huidige technisch directeur van de nationale honkbalbond. Van den Hurk senior werd zes jaar geleden benaderd om toernooidirecteur te worden van de Amjoy Cup. Deze prijskamp begon destijds met jeugdspelertjes uit de hele wereld, en het jaarlijkse evenement groeide gestaag.

Tot nu toe bevatte de Amjoy Cup toernooien voor spelers in de klassen U10, U12, U14, U18 en rolstoeltennis. Daar komt dit jaar een proftoernooi voor senioren bij. ,,We organiseren een Future-toernooi voor zowel de mannen als de vrouwen”, verduidelijkt Van den Hurk. ,,Alleen al aan prijzengeld zijn we 30.000 dollar kwijt.”

Daar komt een bom duiten bij. ,,Spelers en begeleiding moeten onder dak gebracht worden. Eten en drinken, transport, de scheidsrechters en de officials. De spelers betalen een entry fee van 35 dollar, de rest wordt gefinancierd door sponsors. Zo financiert en faciliteert de gemeente Eindhoven een gedeelte. De ITF (International Tennis Federation, red) wijst je een week toe. Daar kom je niet onderuit. De gemeente zorgde ervoor dat er ruimte kwam op de Eindhovense sport- en evenementenkalender.”

Alec Deckers

De Future wordt gespeeld op het gravel van ELTV aan de Koudenhovenseweg Noord. De toegang is gratis. Opvallende naam in het deelnemersveld: Alec Deckers, de zoon van oud-toptennisser Richard Krajicek en duizendpoot Daphne Deckers. De Fransman Matthieu Perchicot voert de main draw aan. Het grote Amjoy-talent Mees Röttgering (15) kreeg een wildcard voor de kwalificaties, die zondag en maandag gespeeld worden. Veldhovenaar Fons van Sambeek ontving zo’n kaart voor het hoofdtoernooi, dat dinsdag van start gaat. Bij de vrouwen is Martina Capurro Taborda als eerste geplaatst. Merel Hoedt uit Best volgt de Argentijnse op de voet. De finales staan volgende week zondag op het programma.

,,Volgend jaar moet er een Challenger naar Eindhoven komen”, aldus Van den Hurk. ,,Weer een stap hoger. Kost je 40.000 tot 60.000 dollar aan prijzengeld.” Maar de oud-ict’er is bezig met een nog dapperder plan. ,,We hopen binnen vijf jaar een ATP-toernooi of een WTA-toernooi te organiseren”, zegt-ie. ,,We willen op termijn van ELTV naar Genneperparken verhuizen. Midden in het sporthart van Eindhoven, mooie gravelbanen. Ik heb al contact met hockeyclub Oranje Rood en voetbalclub FC Eindhoven. Ik zie dat wel zitten, twee of drie tijdelijke gravelbanen in één van die stadions.”